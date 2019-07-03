Губернатор Псковской области участвует во всероссийском форуме, посвящённом повышению производительности труда

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-03T15:44:34+03:00

Михаил Ведерников войдет в состав группы по реализации федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

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Губернатор региона Михаил Ведерников принимает участие во всероссийском форуме, посвящённом производительности труда. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встреча проходит 3 июля в Нижнем Новгороде в рамках реализации национального проета «Производительность труда и поддержка занятости».

Во время дискуссии форума обсуждались вопросы увеличения производительности труда в регионах России. После этого работа участников встречи продолжится в группах по направлениям. Это позволит найти пути решения насущных проблем в области производительности труда.

КОНКРЕТНО

В настоящее время регион активно включается в программу по повышению производительности и поддержке занятости граждан. В рамках этого 13 предприятий Псковской области получат поддержку со стороны администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU