СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-03T16:59:31+03:00

В настоящее время оформлен акт о возвращении груза производителю

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В Псковскую область не пропустили 280 килограммов сыра. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ввоз продукции предотвратили сотрудники российско-белорусского участка границы.

На автомобильном пропускном пункте в деревне Лобок 1 июля сотрудники таможни задержали машину, перевозившую готовую молочную продукцию. В машине находилось 280 килограммов сыра, изготовленного белорусскими заводами ОАО «Березовский сыродельный комбинат» и ОАО «Молочный мир».

Предполагалось, что сыр доставят в Великие Луки. Однако сотрудники таможни не пропустили товар. Они выявили, что продукция не имеет ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, сыр перевозился без холодильников в летнее время года.

Сейчас груз вернули стране-производителю и возбудили дело об административном правонарушении в отношении владельца сыра.

ИСТОЧНИК KP.RU