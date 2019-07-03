Вице-губернатор Псковской области проконтролировала ремонт в районной школе и больнице
Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова проконтролировала ремонт в районной школе и больнице. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области», во время рабочей поездки по Псковской области Вера Емельянова проинспектировала работы по ремонту Сосонской основной общеобразовательной школы и Дедовичской больницы.
В учебном заведении вице-губернатор оценила уровень подготовки к новому учебному году, а в учреждении здравоохранения проконтролировала ход ремонта в терапевтическом и хирургическом отделениях.
В настоящее время в больнице работает стационар, который может принять 34 пациента, работает также детское отделение и скорая помощь.
Напомним, Дедовичская больница нуждалась в ремонте около 20 лет. Решение о реконструкции отделений на средства федерального бюджета в 2018 году принял глава региона Михаил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU