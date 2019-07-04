В Порховском районе откроется новая футбольная площадка

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-04T09:54:01+03:00

Не ней будут проводить тренировки юных спортсменов

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В Порховском районе Псковской области появится новая футбольная площадка. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, она появится в деревне Бельское Устье. Строительство стало возможным благодаря гранту фонда УЕФА для детей.

Торжественное открытие футбольного поля пройдёт 6 июля. На новой спортивной площадке будут проводить футбольные матчи и тренировать юных спортсменов.

КОНКРЕТНО

Заявку на строительство подал Центр равных возможностей для детей-сирот под названием «Вверх». Его сотрудники безвозмездно более 10 лет организуют летний лагерь для особенных детей в Бельско-Устьенском детском доме-интернате.

Кроме открытия футбольного поля в Бельском Устье, в этом году реализовалось ещё 44 проекта по развитию интереса к спорту у молодёжи. Но фонд УЕФА оказал поддержку России впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU