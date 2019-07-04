2019-07-04T10:36:59+03:00
Общество

Митинг памяти героя СССР Леонида Михайлова пройдёт в Островском районе

В торжественном мероприятии примут участие представители совета ветеранов
Анна БЫСТРОВА
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В митинге примут участие представители молодёжных патриотических организацийВ митинге примут участие представители молодёжных патриотических организацийФото: Дарья ХВАТКОВА
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В Островском районе пройдёт митинг памяти героя Советского Союза Леонида Михайлова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии примут участие представители администрации Островского района, члены совета ветеранов, а также участники патриотических молодёжных организаций муниципалитета.

Митинг состоится в деревне Грызавино Островского района 4 июля. Участники возложат цветы к мраморному обелиску на месте гибели экипажа бомбардировщика под командованием Леонида Михайлова.

КОНКРЕТНО

В годы Великой Отечественной войны экипаж направил горящий самолёт на вражеские танки близ Острова. Местные жители видели подвиг лётчиков. Ночью они нашли останки героев и захоронили их. Точное место гибели самолёта установили только в 1975 году. Там поставили обелиск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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