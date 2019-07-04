Митинг памяти героя СССР Леонида Михайлова пройдёт в Островском районе
В Островском районе пройдёт митинг памяти героя Советского Союза Леонида Михайлова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии примут участие представители администрации Островского района, члены совета ветеранов, а также участники патриотических молодёжных организаций муниципалитета.
Митинг состоится в деревне Грызавино Островского района 4 июля. Участники возложат цветы к мраморному обелиску на месте гибели экипажа бомбардировщика под командованием Леонида Михайлова.
КОНКРЕТНО
В годы Великой Отечественной войны экипаж направил горящий самолёт на вражеские танки близ Острова. Местные жители видели подвиг лётчиков. Ночью они нашли останки героев и захоронили их. Точное место гибели самолёта установили только в 1975 году. Там поставили обелиск.
ИСТОЧНИК KP.RU