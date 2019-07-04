2019-07-04T11:01:00+03:00
Общество

В Себежском районе задержали водителя грузовика, столкнувшегося с поездом

Расследование уголовного дела продолжается
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В результате ДТП машинист и его помощник погибли от полученных травм. Фото: informpskov.ru.В результате ДТП машинист и его помощник погибли от полученных травм. Фото: informpskov.ru.
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В Себежском районе задержали водителя большегруза, столкнувшегося с поездом. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, виновник происшествия заключён под стражу по просьбе себежских следователей.

Дорожно-транспортное происшествие по вине 57-летнего мужчины произошло 1 июля на дороге близ деревни Кузнецовка. Большегруз, перевозивший железобетонные изделия, нарушил правила дорожного движения. В результате около половины двенадцатого дня автомобиль въехал в локомотив на железнодорожном переезде. Хотя машинист успел применить экстренное торможение, столкновение произошло.

От полученных травм машинист и его помощник скончались, а трое работников маневрового локомотива получили повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении водителя грузовика продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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