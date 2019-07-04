Школьник, пострадавший во время стрельбы на площадке в Великих Луках, идёт на поправку

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-04T11:30:01+03:00

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Школьник, пострадавший во время стрельбы на футбольной площадке в Великих Луках, идёт на поправку. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

- У этого парня теперь два дня рождения! Сегодня, 3 июля ему исполнилось 16 лет, а 17 июня врачи спасли ему жизнь после пулевого ранения, - подчеркнула Наталия Соколова.

Во время беседы с 16-летним подростком омбудсмен заметила, что многие интересуются его состоянием здоровья и пожелала успехов в учёбе, ведь из-за ранения юноше не удалось в срок сдать экзамены за 9 класс.

Напомним, в одном из великолукских дворов 16 июня 44-летний мужчина расстрелял из пневматической винтовки подростков, которые играли в футбол на спортивной площадке. Одному из ребят пуля попала в спину. Преступника задержали на следующий день. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU