2019-07-04T13:06:28+03:00
Общество

Житель Острова обнаружил пулю в шерсти своего домашнего кота

Питомец вернулся с прогулки в царапинах
Анна БЫСТРОВА
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Случаи стрельбы по домашним животным отмечают и жители Великих ЛукСлучаи стрельбы по домашним животным отмечают и жители Великих ЛукФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Житель города Острова Псковской области обнаружил пулю в шерсти своего домашнего кота. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте» после того, как мужчина отпустил домашнего любимца самостоятельно погулять, кот вернулся весь в царапинах.

Как рассказал пользователям сообщества «Инцидент Псков» владелец животного, семья очень испугалась за кота. После того, как животное осмотрели, в его шерсти удалось найти пулю. Мужчина рассмотрел находку и предположил, что по домашнему любимцу стреляли из пневматического оружия.

Напомним, это был не первый случай стрельбы по домашним животным в регионе. Подобные инциденты часто происходят в Великих Луках. В районе города, где 44-летний мужчина открыл стрельбу по подросткам-футболистам, находят убитых домашних питомцев. Виновный в этом не найден до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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