2019-07-04T13:32:00+03:00
Здоровье

В Псковскую область приехали работать более 60 медиков из других регионов

Благодаря этому укомплектованность персоналом возросла до 75%
Анна БЫСТРОВА
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Чтобы укомплектовать персонал больниц в регионе увеличили число бюджетных мест в вузах по медицинским направлениямЧтобы укомплектовать персонал больниц в регионе увеличили число бюджетных мест в вузах по медицинским направлениямФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Псковскую область приехали работать более 60 медиков из других регионов России. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом на 34-й сессии Псковского областного собрания депутатов заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С начала 2019 года на работу в медицинские учреждения региона устроились 67 врачей и средних медработников из Санкт-Петербурга, Карелии, Белоруссии и Таджикистана. Специалисты приехали, кроме того, из Мурманской и Омской областей. Благодаря этому укомплектованность медицинским персоналом в поликлиниках региона выросла до 75% .

Отметим, благодаря поддержке губернатора Псковской области, с текущего года в регионе значительно увеличилось количество бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям (с 49 до 124 мест).

- В настоящее время проходят целевое обучение от Псковской области 442 студента. А для работы в области привлекли 41 врача, – заметила Марина Гаращенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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