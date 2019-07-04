СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-04T13:32:00+03:00

Чтобы укомплектовать персонал больниц в регионе увеличили число бюджетных мест в вузах по медицинским направлениям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Псковскую область приехали работать более 60 медиков из других регионов России. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом на 34-й сессии Псковского областного собрания депутатов заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С начала 2019 года на работу в медицинские учреждения региона устроились 67 врачей и средних медработников из Санкт-Петербурга, Карелии, Белоруссии и Таджикистана. Специалисты приехали, кроме того, из Мурманской и Омской областей. Благодаря этому укомплектованность медицинским персоналом в поликлиниках региона выросла до 75% .

Отметим, благодаря поддержке губернатора Псковской области, с текущего года в регионе значительно увеличилось количество бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям (с 49 до 124 мест).

- В настоящее время проходят целевое обучение от Псковской области 442 студента. А для работы в области привлекли 41 врача, – заметила Марина Гаращенко.

ИСТОЧНИК KP.RU