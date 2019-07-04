2019-07-04T13:47:29+03:00
Здоровье

В Пскове бывшее здание роддома отдадут городской поликлинике

В настоящее время проведён анализ технического состояния строения
Анна БЫСТРОВА
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Затраты на ремонт помещения для поликлиники уже подсчиталиЗатраты на ремонт помещения для поликлиники уже подсчиталиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Пскове бывшее здание роддома отдадут городской поликлинике. Как передаёт «Комсомольская правда-Псков» со ссылкой на Псковское агентство информации, заявление об этом озвучила председатель комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Марина Гаращенко на сессии областного Собрания 4 июля.

Вопрос передачи здания другой организации здравоохранения оставался нерешённым долгое время потому, что техническое состояние помещений вызывало нарекания.

- Поликлиника должна быть размешена в новой модели медицинской организации, которая представлена в рамках национального проекта. Поэтому необходимы определенные пространства, комфортные для посещения, с хорошими помещениями, рекреациями, входными группами, зонами отдыха, - подчеркнула Марина Гаращенко.

В настоящее время проведён анализ технического состояния бывшего здания роддома. Внутри него потребуется оборудовать зоны отдыха и закупить новое высокотехнологичное оборудование. Затраты на ремонтные работы уже подсчитаны. Сейчас идёт обсуждение, какие медицинские службы смогут занять здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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