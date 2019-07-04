2019-07-04T16:07:19+03:00
Общество

В закон о жилье для псковских детей-сирот внесли уточнения

Поправки не позволят сиротам злоупотребить правом на квартиру
Анна БЫСТРОВА
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В пользу принятия поправок проголосовали 40 депутатовВ пользу принятия поправок проголосовали 40 депутатовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В закон о жилье для детей-сирот из Псковской области внесли уточнения. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», корреспондент Псковского агентства информации передаёт, что поправки были приняты во время заседания депутатов Псковского областного собрания 4 июля.

Чтобы привести в порядок законы регионального уровня, депутаты предложили внести в текст нормативного акта коррективы. Собравшиеся отметили, что некоторые дети-сироты искусственно ухудшали свои жилищные условия и приглашали посторонних лиц пожить у себя в квартире. Депутаты озвучили ряд ситуаций, когда сирота из трёхкомнатной квартиры подавал документы на получение жилья. Сирота настаивал на том, что живёт под одной крышей с кем-либо из родственников. Это делалось для того, чтобы получить дополнительное жильё.

Теперь этой ситуации удастся избежать. У сирот не получится злоупотребить своими правами. В пользу принятия поправок проголосовали 40 депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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