Молодёжный форум «Без границ» во Псковской области переносится на неделю
Молодёжный форум «Без границ» во Псковской области переносится на неделю. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, согласно изменениям мероприятие проведут с 16 по 21 июля.
Подобное изменение связано с тем, что по прогнозу погоды в запланированные дни форума ожидается сильное похолодание, дожди с грозами и порывистый ветер до 18 метров в секунду. А прогноз с 16 июля более благоприятен для проживания в палатках.
- Нельзя допустить, чтобы первый палаточный форум превратился в процесс поиска теплой, сухой одежды и закончился заболевшими участниками. Все наши партнеры поддержали решение о переносе дат мероприятия, — подчеркнула начальник управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Наталья Плявинская
КОНКРЕТНО
В форуме примут участие молодые люди из России и из-за рубежа в возрасте от 18 до 35 лет. Участников ждет образовательная программа в патриотической, политической, добровольческой и других сферах.
ИСТОЧНИК KP.RU