2019-07-04T16:52:47+03:00
Общество

Молодёжный форум «Без границ» во Псковской области переносится на неделю

Это связано с плохой погодой
Анна БЫСТРОВА
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Молодёжный палаточный форум переносится из-за плохой погоды в регионеМолодёжный палаточный форум переносится из-за плохой погоды в регионеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Молодёжный форум «Без границ» во Псковской области переносится на неделю. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, согласно изменениям мероприятие проведут с 16 по 21 июля.

Подобное изменение связано с тем, что по прогнозу погоды в запланированные дни форума ожидается сильное похолодание, дожди с грозами и порывистый ветер до 18 метров в секунду. А прогноз с 16 июля более благоприятен для проживания в палатках.

- Нельзя допустить, чтобы первый палаточный форум превратился в процесс поиска теплой, сухой одежды и закончился заболевшими участниками. Все наши партнеры поддержали решение о переносе дат мероприятия, — подчеркнула начальник управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Наталья Плявинская

КОНКРЕТНО

В форуме примут участие молодые люди из России и из-за рубежа в возрасте от 18 до 35 лет. Участников ждет образовательная программа в патриотической, политической, добровольческой и других сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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