Псковичи смогут бесплатно доставить гуманитарную помощь жителям затопленной Иркутской области

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-04T17:31:03+03:00

Отправить гуманитарную помощь можно на адрес Красного Креста в Иркутске Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псковичи смогут бесплатно доставить гуманитарную помощь жителям пострадавшей от паводка Иркутской области. Как сообщила «Комсомольской правде-Псков» руководитель направления по внешним коммуникациям Северо-Запада ФГУП «Почта России» Ксения Грауверг, с 5 июля посылки с гуманитарной помощью для иркутян Почта России будет отправлять бесплатно.

Чтобы оказать помощь нуждающимся жители Псковской области могут отправить посылку на адрес Иркутского отделения Российского Красного креста. В посылки можно положить средства личной гигиены, дезинфицирующие средства, а также новую одежду, обувь, полотенца, подушки и одеяла.

На коробке необходимо поставить отметку «Гуманитарная помощь». Посылку можно будет отследить по номеру, указанному в чеке.

Адрес для отправления посылок жителям Иркутской области:

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

ИСТОЧНИК KP.RU