2019-07-04T17:55:40+03:00
Общество

Землю без торгов смогут получать псковские приюты для бездомных животных

Соответствующее постановление вынес региональный парламент
Анна БЫСТРОВА
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Новый закон позволит "Лесопилке" потратить собранные деньги на строительство нового приютаНовый закон позволит "Лесопилке" потратить собранные деньги на строительство нового приютаФото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковские приюты для бездобных животных смогут получать землю без проведения торгов. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Псковском областном собрании депутатов, региональный парламент вынес соответствующее постановление на встрече 4 июля.

До принятого законопроекта зоозащитные организации не имели возможности получить землю в аренду без торгов. Однако после рассмотрения истории приюта для животных "Лесопилка" председатель областного собрания депутатов Александр Котов решил выступить с подобной инициативой.

Напомним, "Лесопилку" принуждали освободить территорию, так как владелец земли под приютом заявил свои права на участок. Сотрудникам приюта удалось найти землю для переезда, однако торги за землю зоозащитники могли проиграть, так как собрали лишь 1 миллион рублей за счёт пожертвований добровольцев.

Теперь же собранные деньги пустят на строительство нового приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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