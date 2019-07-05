Делегация Псковской области защитит заявку на включение церквей областного центра в список ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-05T10:03:19+03:00

Заявка включает в себя 11 храмов псковской архитектурной школы Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Делегация Псковской области под руководством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой защитит заявку на включение церквей областного центра в список ЮНЕСКО. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, презентацию от Российской Федерации «Памятники древнего Пскова» покажут на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО с 5 по 7 июля.

- Статус, который мы хотим получить, поможет привлечь дополнительное внимание к нашей Псковской области, что позволит активно принимать участие в их восстановлении и реставрации, — подчеркнула заместитель главы региона Вера Емельянова.

Представители Псковской области защитят заявку региона в Азербайджане. Проект включает в себя 11 храмов псковской архитектурной школы. Все они являются образцами зодчества средневековой Руси периода 12 — начала 17 века.

КСТАТИ

Наряду с заявкой Псковской области на включение в списков всемирного наследия поборются более 20 номинантов.

ИСТОЧНИК KP.RU