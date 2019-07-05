2019-07-05T10:25:31+03:00
Происшествия

Житель Псковской области получил 150 часов обязательных работ за пьяную езду

Мужчина был задержан за рулём в нетрезвом виде повторно
Анна БЫСТРОВА
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Житель посёлка Локня повторно сел за руль в нетрезвом видеЖитель посёлка Локня повторно сел за руль в нетрезвом видеФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Житель Псковской области получил 150 часов обязательных работ в наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, обвинение за вождение в нетрезвом виде выдвинуто 35-летнему жителю посёлка Локня.

Суд признал мужчину виновным и установил, что нарушитель ранее уже подвергался административному наказанию за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина снова сел за руль своего мопеда в нетрезвом виде. Злоумышленник поехал в Локню. Сотрудники ДПС задержали его на улице Шарикова вблизи дома 46.

Теперь мужчине придётся отработать 150 часов в пользу государства за совершённое правонарушение. Приговор суда уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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