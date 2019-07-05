2019-07-05T10:42:56+03:00
Общество

Великолучанин погиб в результате столкновения с деревом в ДТП

Два ДТП произошли в регионе 4 июля
Анна БЫСТРОВА
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Одно из ДТП в Псковской области произошло по вине пьяного водителяОдно из ДТП в Псковской области произошло по вине пьяного водителяФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Великих Лук погиб в результате столкновения с деревом во время ДТП. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл вечером 4 июля.

Молодой человек на автомобиле отечественного производства ехал по автодороге Шимск-Великие Луки. Водитель превысил разрешённую скорость передвижения и не справился с управлением автомобилем. В результате 21-летний водитель съехал в кювет и врезался в дерево на 300-м километре дороги. От полученных травм великолучанин скончался на месте.

Ещё одно ДТП произошло в Великих Луках вечером 4 июля. Водитель сел за руль с состоянии алкогольного опьянения и направился по трассе Москва-Балтия. В результате в половине шестого вечера 52-летний автолюбитель нарушил требования дорожных знаков и столкнулся с иномаркой под управлением 38-летнего мужчины. В ДТП нетрезвый водитель получил ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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