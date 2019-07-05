Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Псковской области

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-05T11:19:10+03:00

Останки погибших красноармейцев в Островском районе нашли во время музейных раскопок в 2019 году Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Островском районе Псковской области. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор военно-исторического музея Псковской области Петр Гринчук, церемония пройдёт на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» 19 июля.

В деревне Холматка Островского района погребут останки бойцов, найденных в 2019 году в регионе во время музейных раскопок. Волонтёрам не удалось опознать погибщих из-за того, что при них не было документов и военных жетонов.

Напомним, на территории «Линии Сталина» захоронили уже порядка 800 человек, найденных в регионе. Большинство из перезахороненных — военные.

КОНКРЕТНО

«Линия Сталина» представляет собой систему укреплений, построенную ещё до Великой Отечественной войны. Длина оборонительных сооружений более тысячи километров. В Островском районе воссоздан лишь фрагмент укреплений.

ИСТОЧНИК KP.RU