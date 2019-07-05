Банк «Открытие» 8 июля начнет масштабную имиджевую кампанию

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-05T11:54:50+03:00

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Новый слоган бренда «Открытие» - «Надежный банк нашего времени». Слоган имиджевой кампании - «Меняемся вместе с вами». Об этом сообщил журналистам президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.

Рекламная кампания стартует 8 июля на федеральных телеканалах, радио и в диджитал-каналах. Лицом кредитной организации станет известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Банк «Открытие» будет позиционировать себя как «надежный банк непрерывных улучшений». Основной акцент в стратегии сделан на том, что «Открытие» постоянно меняется к лучшему, совершенствует услуги, продукты и сервисы, чтобы стать более современным и удобным для клиентов.

Стартующая масштабная рекламная кампания – первая после официального завершения санации. Разработка новой стратегии продвижения была необходима для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком. За полтора года банк перестроил все ключевые процессы, создал команду, обновил бизнес не только банка, но и всех компаний финансовой группы, интегрировал Бинбанк. Банк вышел в прибыль и начал выплачивать дивиденды. Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moody’s повысили рейтинг надежности «Открытия», при этом последние - сразу на две ступени.

ИСТОЧНИК KP.RU