Василий Осипов: новая работа в Псковской области для меня — вызов

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-05T12:52:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области не было высшего должностного лица, курирующего сферу строительства и ЖКХ. Около месяца назад эту позицию занял Василий Осипов, получивший должность заместителя губернатора Псковской области.

- Новая работа для меня это вызов, - рассказал заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов.

Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков", спикер отметил , что основная проблема региона — изношенность сетей и недостаточное финансирование. В результате текучесть кадров и, как следствие, проблемы в сфере ЖКХ.

Точки роста новый руководитель видит в развитии сферы туризма.

- Мы собираемся восстановить объекты культурного наследия и создать инфраструктуру, комфортную для туристов. Окончательный итог этого дела — дополнительное государственное финансирование. Газификация районов, которую мы планируем совместно с «Газпромом». У нас таких районов пять. Для нас это будет хорошим подспорьем.

ИСТОЧНИК KP.RU