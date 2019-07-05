К 2024 году число безопасных дорог в Псковской области должно увеличиться до 80% - Василий Осипов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-05T15:31:30+03:00

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Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции посвящённой сферам ЖКХ, строительства, транспорта, дорожной инфраструктуре и профильным нацпроектам, сегодня технологическим требованиям соответствует лишь 30% дорог в регионе.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» должен увеличить количество безопасных дорог.

- К 2025 году мы должны вывести этот показатель к 80%. Выделяются на это достаточно большие деньги, - отметил заместитель губернатора по строительству и ЖКХ Василий Осипов. - В этом году поступило 2 миллиарда. Над улично-дорожной сетью в Пскове ещё работать и работать. Надеюсь, что с каждым годом ситуация будет улучшаться и настрой жителей города будет позитивным.

Как сообщил спикер, на глобальном проекте - Северный обход, развязка Псков-Гдов уже запущена в тестовом режиме.

-Там нет перепускных светофоров. Но работа ещё не окончена. Надеюсь, что мы запустим Северный обход в срок, - сказал Василий Осипов.

ИСТОЧНИК KP.RU