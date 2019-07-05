СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-05T13:24:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый заместитель губернатора в сфере ЖКХ планирует сделать упор на ремонт дворов в регионе, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции посвящённой сферам ЖКХ, строительства, транспорта, дорожной инфраструктуре и профильным нацпроектам.

Областные власти планируют отремонтировать несколько дворов в Великих Луках и в Пскове.

- В этом году мы отремонтируем несколько дворовых территорий в Великих Луках и Пскове. Парки, скверы и площади — это хорошо, но дворовые территории гораздо более востребованы, - отметил заместитель губернатора по строительству и ЖКХ Василий Осипов. - Мы планируем освоить все федеральные деньги и в этом, и в следующем году. Надеемся, что министерство позволит тратить деньги на ремонт дворовых территорий, так как в этом есть большая необходимость. Отдельно финансируется проект в Опочке. Что касается комфортной городской среды, здесь присутствует госфинансирование и, мы с большой долей уверенности заявляем, что оно будет освоено.

ИСТОЧНИК KP.RU