В Пскове отремонтируют 2,5 км от Рижского проспекта до моста по улице Юбилейной

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-05T13:52:26+03:00

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Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции посвящённой сферам ЖКХ, строительства, транспорта, дорожной инфраструктуре и профильным нацпроектам, первую часть работ уже сделали до Ганзейских дней.

- Работы ведутся достаточно активно, но мы ещё будем наращивать темпы, - рассказала заместитель губернатора по строительству и ЖКХ Василий Осипов. - Улица Юбилейная будет сделана до моста, то есть в большем объеме, чем планировалось. Сделают и примыкания, и тротуары. Сейчас неблагоприятная погода для укладки асфальта, так как идёт дождь, но на грядущей неделе погода улучшится. Нужно быть готовым к тому, будут пробки. Большую часть ремонта мы будем делать в ночное время, так как не так активно движение машин.

Весь участок протяжённостью 2,5 км отремонтируют к сентябрю.

- У нас образовалась экономия, в её счёт мы изменим организацию движения, уберём один из нерегулируемых пешеходных переходов блиц Юбилейной, чтобы обезопасить пешеходов от водителей, которые будут превышать скоростной режим на новом асфальтовом покрытии, - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин.

ИСТОЧНИК KP.RU