2019-07-05T15:23:14+03:00
Звезды

Псковский ансамбль «Сказ» победил во всероссийском конкурсе и получил 2 миллиона

Народный коллектив из Пскова буквально покорил членов жюри
Анна БЫСТРОВА
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Ансамбль сказ получил гран-при конкурса, обойдя конкурентов из 29 регионов России. Фото: vk.comАнсамбль сказ получил гран-при конкурса, обойдя конкурентов из 29 регионов России. Фото: vk.com
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Псковский ансамбль «Сказ» победил во всероссийском конкурсе и получил грант 2 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе города Пскова, коллектив народного творчества имени Виталия Румянцева участвовал в фестивале в Твери с 27 по 30 июня в рамках осуществления национального проекта «Культура».

Ансамбль сказ получил гран-при конкурса, обойдя конкурентов из 29 регионов России.

В фестивале приняли участие 95 коллективов, общей численностью более 1400 человек. Зрители могли увидеть трансляцию выступлений конкурсантов в интернете, а затем проголосовать за любимчиков.

Участники в возрасте от 14 лет представили свои концертные номера на суд семи членов жюри.

Кроме того, в рамках фестиваля-конкурса состоялись мастер-классы по хореографии, вокалу и инструментальному творчеству для участников фестиваля и руководителей коллективов и выставка работ декоративно-прикладного искусства тверских мастеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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