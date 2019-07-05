Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в Псковской области соберут более 200 человек

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-05T15:53:18+03:00

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Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в Псковской области соберут более 200 участников. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 22-е соревнования пройдут в Печорском районе с 8 по 12 июля.

Организует соревнования Главное Управление МЧС России по Псковской области а также центр детского и юношеского туризма региона. Участники съедутся в деревню Вашина Гора.

Там школьники от 13 до 17 лет из 11 регионов России посоревнуются в двух возрастных группах. Ребятам предстоит показать свою визитную карточку, выполнить комплексное силовое упражнение, пройти полосу препятствий, маршрут выживания и победить в пожарной эстафете.

КСТАТИ

Региональный этап соревнований проходил в Псковской области в середине мая. На нём определились лучшие команды области, которые получили право участвовать в состязаниях между регионами.

ИСТОЧНИК KP.RU