СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-05T16:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Музей-заповедник Пскова получит статус организации федерального значения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, инициативу от этом рассмотрели во время рабочего совещания 5 июля в Администрации региона первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и заместитель министра культуры России Алла Манилова. .

Прежде чем музей смог получить новый статус руководство провело большую подготовительную работу. Это решение поможет сохранить все псковские памятники и музейные экспозиций.

-Создание музея федерального уровня даст Псковской области продвижение не только на всероссийском, но и на международном уровне, - отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Теперь министерству культуры предстоит оценить все объекты, вошедшие в новый музей, и создать уникальное музейное объединение всероссийского масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU