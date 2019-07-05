2019-07-05T16:53:29+03:00
Общество

Сотрудники МЧС города Пскова помогают справиться с последствиями паводка в Иркутской области

Псковичи работают в пострадавшем городе Тулун
Анна БЫСТРОВА
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В Иркутской области псковичи оказывают адресную помощь пострадавшимВ Иркутской области псковичи оказывают адресную помощь пострадавшимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудники МЧС города Пскова помогают справиться с последствиями паводка в Иркутской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 4 июля псковичи приехали в город Тулун, который сильнее всего пострадал от наводнения.

Днём позднее команда спасателей приступила к очистке территории детского сада. Там сотрудникам МЧС предстояло разобрать деревянные конструкции, сломанные во время паводка. Затем спасатели занялись оказанием адресной помощи пострадавшим.

Напомним, в помощь иркутянам, по решению главы региона Михаила Ведерникова, Псковская область направила десятерых спасателей. Сотрудники МЧС полностью экипированы вещами и средствами индивидуальной защиты, необходимыми во время командировки. В настоящее время в Иркутской области продолжаются работы по восстановлению подтопленных зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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