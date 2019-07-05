2019-07-05T17:43:44+03:00
Общество

Глава многодетной семьи из Псковской области выиграл миллион рублей

Мужчина уже решил, на что потратит полученные деньги
Анна БЫСТРОВА
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На полученные деньги победитель купит квартиру младшему сынуНа полученные деньги победитель купит квартиру младшему сынуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава многодетной семьи из Псковской области выиграл миллион рублей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из пресс-релиза одной из телевизионных государственных лотерей, победитель стал участвовать в подобных лотереях лишь год назад. На это мужчину подвигла история его знакомой. В своё время женщине удалось выиграть в лотерее автомобиль.

Победитель рассказал, что выигрышный билет от вытянул на удачу, ни на что особенно не рассчитывая.

— Счастливый билет я приобрел в продуктовом магазине. Долго не мог выбрать и положился на удачу. И вот вытянул из пачки тот самый заветный, - поделился пскович.

В семье победителя пятеро детей. Поэтому он не долго размышлял о том, на что потратить выигранный миллион. Глава семьи планирует купить отдельную квартиру младшему сыну к его возвращению из армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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