2019-07-06T10:37:51+03:00
Общество

В Псковской области компенсацию на покупку оборудования для цифрового ТВ получили 250 человек

Размер компенсации составляет 1000 рублей
Василиса Алексеева
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На цифровое ТВ Псковская область перейдет в октябре.На цифровое ТВ Псковская область перейдет в октябре.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Возмещение части расходов на приобретение оборудования для подключения ТВ к цифровому вещанию в Псковской области получили 250 человек, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в комитете по социальной защите населения Псковской области.

На эти цели из казны региона выделили 290 тысяч рублей.

Компенсацией за покупку приставки и антенны для приема цифрового сигнала жители Псковской области могут воспользоваться с 13 мая. По поручению главы региона Михаила Ведерникова выделено 5 млн рублей.

При необходимости за компенсацией надо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с документами: паспортом, чеками, подтверждающими покупку оборудования, справкой о доходах всех членов семьи за последние три месяца. Через 10-15 дней компенсация зачислится на лицевой счет.

Чтобы получить компенсацию, оборудование должно быть приобретено с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Размер выплаты — стоимость антенны и приставки, но не выше одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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