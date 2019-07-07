На лето трудоустроены 238 псковских подростков
В Пскове на летний период трудоустроены 238 подростков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, о положении дел на рынке труда в регионе на общегородском координационном совещании рассказала исполняющий обязанности руководителя «Областного центра занятости населения» по Пскову и области Анастасия Анкудинова.
По закону подростки в возрасте от 14 до 16 лет имеют сокращённый рабочий день. Они трудятся не более 5 часов в день. В основном несовершеннолетние в период каникул заняты на подсобных работах.
Хотя общий уровень безработицы в городе составляет 0,44%, этот показатель ниже среднего по области.
КСТАТИ
Сейчас в областном центре насчитывается 594 безработных гражданина, для которых открыто порядка 3488 вакансий на рынке труда. Для того, чтобы информировать жителей города о возможностях трудоустройства, Городская служба занятости проводит ярмарки-вакансии. В 2019 году их было 7. Следующее мероприятие предполагается организовать в конце лета.
ИСТОЧНИК KP.RU