На лето трудоустроены 238 псковских подростков

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-07T09:41:26+03:00

А показатель безработицы в Пскове ниже среднего по региону

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В Пскове на летний период трудоустроены 238 подростков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, о положении дел на рынке труда в регионе на общегородском координационном совещании рассказала исполняющий обязанности руководителя «Областного центра занятости населения» по Пскову и области Анастасия Анкудинова.

По закону подростки в возрасте от 14 до 16 лет имеют сокращённый рабочий день. Они трудятся не более 5 часов в день. В основном несовершеннолетние в период каникул заняты на подсобных работах.

Хотя общий уровень безработицы в городе составляет 0,44%, этот показатель ниже среднего по области.

КСТАТИ

Сейчас в областном центре насчитывается 594 безработных гражданина, для которых открыто порядка 3488 вакансий на рынке труда. Для того, чтобы информировать жителей города о возможностях трудоустройства, Городская служба занятости проводит ярмарки-вакансии. В 2019 году их было 7. Следующее мероприятие предполагается организовать в конце лета.

ИСТОЧНИК KP.RU