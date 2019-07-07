2019-07-07T09:41:26+03:00
Общество

На лето трудоустроены 238 псковских подростков

А показатель безработицы в Пскове ниже среднего по региону
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Большинство подростков летом задействованы как подсобные рабочиеБольшинство подростков летом задействованы как подсобные рабочиеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Пскове на летний период трудоустроены 238 подростков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, о положении дел на рынке труда в регионе на общегородском координационном совещании рассказала исполняющий обязанности руководителя «Областного центра занятости населения» по Пскову и области Анастасия Анкудинова.

По закону подростки в возрасте от 14 до 16 лет имеют сокращённый рабочий день. Они трудятся не более 5 часов в день. В основном несовершеннолетние в период каникул заняты на подсобных работах.

Хотя общий уровень безработицы в городе составляет 0,44%, этот показатель ниже среднего по области.

КСТАТИ

Сейчас в областном центре насчитывается 594 безработных гражданина, для которых открыто порядка 3488 вакансий на рынке труда. Для того, чтобы информировать жителей города о возможностях трудоустройства, Городская служба занятости проводит ярмарки-вакансии. В 2019 году их было 7. Следующее мероприятие предполагается организовать в конце лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковичей приглашают на бесплатный концерт военного оркестра
Губернатор Псковской области о внесении памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО: Это большая ответственность
Глава Себежского района получил свидетельство о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы»
Участники Кургана Дружбы в Псковской области получили памятные медали
Глава Псковской области назвал Курган Дружбы символом народного героизма
Вице-губернатор Вера Емельянова о включении памятников Пскова в список ЮНЕСКО: Восторжествовала историческая справедливость
Древние памятники Пскова вошли в список ЮНЕСКО
Сотрудники «Мехуборки» очистили от мусора лес в Пустошкинском районе
В Псковской области компенсацию на покупку оборудования для цифрового ТВ получили 250 человек
В Пскове 12 июля после капитального ремонта откроется Дворец бракосочетаний
Глава многодетной семьи из Псковской области выиграл миллион рублей
Сотрудники МЧС города Пскова помогают справиться с последствиями паводка в Иркутской области
Музей-заповедник Пскова получит статус организации федерального значения
Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в Псковской области соберут более 200 человек
Псковский ансамбль «Сказ» победил во всероссийском конкурсе и получил 2 миллиона
За звание «Лучшего поселения Псковской области» поборются 42 участника
В Пскове отремонтируют 2,5 км от Рижского проспекта до моста по улице Юбилейной
Новый заместитель губернатора в сфере ЖКХ планирует сделать упор на ремонт дворов в регионе
К 2024 году число безопасных дорог в Псковской области должно увеличиться до 80% - Василий Осипов
Василий Осипов: 43% псковских автобусов полностью изношены
Василий Осипов: новая работа в Псковской области для меня — вызов
Банк «Открытие» 8 июля начнет масштабную имиджевую кампанию
Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Псковской области
Великолучанин погиб в результате столкновения с деревом в ДТП