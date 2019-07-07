Древние памятники Пскова вошли в список ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-07T11:47:05+03:00

Памятники Пскова, включённые в список ЮНЕСКО, носят важное культурное и архитектурное значение Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Древние памятники Пскова вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», решение об этом прозвучало на итоговой сессии Комитета всемирного наследия организации 7 июля в Азербайджане. Об этом с заседания сообщает корреспондент ТАСС.

Министр культуры Азербайджана и по совместительству председатель 43-й сессии комитета в Баку Абульфас Гараев поздравил делегацию России с включением этой номинации в список ЮНЕСКО. Он обратил внимание на историческое, культурное и архитектурное значение памятников псковщины.

Проект, который защитила делегация из Псковской области под началом первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой, носит официальное название «Памятники древнего Пскова». Он объединяет 17 объектов на территории областного центра. Среди них башни Псковской крепости, Поганкины и Приказные палаты, а также порядка 11 храмов псковской архитектурной школы 12-17 веков.

ИСТОЧНИК KP.RU