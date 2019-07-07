2019-07-07T12:58:59+03:00
Общество

Вице-губернатор Вера Емельянова о включении памятников Пскова в список ЮНЕСКО: Восторжествовала историческая справедливость

Планируется, что администрация города продолжит благоустройство памятников архитектуры
Анна БЫСТРОВА
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В список ЮНЕСКО попали памятники древнего Пскова 12-17 вековВ список ЮНЕСКО попали памятники древнего Пскова 12-17 вековФото: Дарья ХВАТКОВА
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После известия о включении памятников древнего Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО вице-губернатор региона Вера Емельянова заметила, что восторжествовала историческая справедливость. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», мнение об этом прозвучало во время 43-й сессии Комитета всемирного наследия в Азербайджане.

- На наш взгляд, восторжествовала историческая справедливость, коллекция уникальной псковской архитектуры находится в списке ЮНЕСКО, и это большая честь и большая ответственность для нас, - подчеркнула Вера Емельянова.

Кроме того, вице-губернатор Псковской области отметила, что элементы архитектуры псковских церквей отражаются в памятниках по всему миру. А участники заседания подчеркнули то, что Псков с его памятниками является колыбелью русской культуры. По мнению Веры Емельяновой, это обстоятельство ещё раз говорило в пользу того, что проект «Памятники древнего Пскова» необходимо занести в список всемирного наследия.

Планируется, что администрация Пскова продолжит работы по благоустройству важнейших исторических объектов и после их включения в список.

ИСТОЧНИК KP.RU

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