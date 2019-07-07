2019-07-07T13:37:47+03:00
Общество

Глава Псковской области назвал Курган Дружбы символом народного героизма

В мероприятии приняли участие 160 ветеранов из России, Латвии и Белоруссии
Анна БЫСТРОВА
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Встречу на Кургане Дружбы завершит партизанский костёрВстречу на Кургане Дружбы завершит партизанский костёрФото: Дарья ХВАТКОВА
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Глава Псковской области Михаил Ведерников назвал Курган Дружбы символом народного героизма. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор региона сказал в приветственном слове участникам юбилейной встречи в Себежском районе 7 июля.

- Эта территория стала символом народного героизма, человеческой гордости и сопротивления. В ряды партизан вставали все, кто мог держать оружие: женщины, старики, дети. Пусть между нашими народами всегда будет мир и согласие, - отметил Михаил Ведерников.

В этом году на Курган Дружбы приехали порядка 160 человек из объединений ветеранов России, Латвии и Белоруссии. Участники мероприятия прослушали телеграмму от президента России Владимира Путина, по традиции хором исполнили «Катюшу» и приняли участие в заупокойной литие в честь павших бойцов времён Великой Отечественной войны.

Встречу на Кургане Дружбы продолжит концерт и работа многочисленных интерактивных площадок. А завершит мероприятие традиционный партизанский костёр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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