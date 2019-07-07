Участники Кургана Дружбы в Псковской области получили памятные медали

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-07T15:16:33+03:00

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Участники юбилейного Кургана Дружбы в Себежском районе Псковской области получили памятные медали. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, наградные знаки вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время торжественной встречи на Кургане 7 июля.

Первые три нагрудных знака получили зампред общества ветеранов 130-го латышского стрелкового корпуса и латышских партизанских бригад Ивар Янис, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусский совет ветеранов» Иван Гордейчик, а также председатель всероссийской общественной организации ветеранов войны Владимир Епифанов.

- Верю, что эти памятные медали будут напоминать о людях, которые вместе собрались под тенью этих деревьев для того, чтобы почтить память героев наших народов, - заметил глава региона после вручения почётных знаков ветеранам.

Планируется, что подобные почётные награды вручат и другим участникам 60-й юбилейной встречи ветеранов в Себежском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU