Глава Себежского района получил свидетельство о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-07T15:53:27+03:00

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Глава Себежского района Леонид Курсенков получил свидетельство о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вручение документа прошло во время открытия Кургана Дружбы 7 июля.

Михаил Ведерников подчеркнул, что для муниципалитета 2019 год особенно богат на юбилейные даты. В этом году исполняется 605 лет первому упоминанию Себежа в летописях, а также 75-летие Знамени Победы, переданному Идрицкой дивизии за победу в Себежском районе.

- Учитывая высокое значение этих дат, две недели назад специальная комиссия единогласным решением присвоила Себежскому району звание «Края партизанской славы». Так мы выразили своё почтение подвигам, которые были совершены на этой земле, – заключил глава Псковской области.

КСТАТИ

Региональный закон о присвоении муниципалитетам званий «Край партизанской славы» был принят в 2017 году. С предложением об этом выступили жители Дедовичского района. Обладатели этого почётного звания будут ежегодно получать по 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU