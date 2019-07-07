2019-07-07T16:57:38+03:00
Звезды

Губернатор Псковской области о внесении памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО: Это большая ответственность

Решение комитета ЮНЕСКО поможет увеличить туристический поток в регионе
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Решение о включении храмов Пскова в список ЮНЕСКО было принято 7 июля в АзербайджанеРешение о включении храмов Пскова в список ЮНЕСКО было принято 7 июля в АзербайджанеФото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что включение памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО – большая ответственность для региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона прокомментировал решение комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, принятое в Азербайджане.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что в Российской Федерации всего 24 объекта включены в список ЮНЕСКО. А в Псковской области десять церквей отныне относятся к всемирному наследию.

- Проведена большая работа. Для нас это большая ответственность, потому что, с одной стороны, приводить памятники в порядок станет сложнее, но, с другой, это всё-таки признание наших культурных и исторических объектов и хороший повод для того, чтобы к нам приезжало как можно больше туристов, - заявил губернатор Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковичей приглашают на бесплатный концерт военного оркестра
Глава Себежского района получил свидетельство о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы»
Участники Кургана Дружбы в Псковской области получили памятные медали
Глава Псковской области назвал Курган Дружбы символом народного героизма
Вице-губернатор Вера Емельянова о включении памятников Пскова в список ЮНЕСКО: Восторжествовала историческая справедливость
Древние памятники Пскова вошли в список ЮНЕСКО
Сотрудники «Мехуборки» очистили от мусора лес в Пустошкинском районе
На лето трудоустроены 238 псковских подростков
В Псковской области компенсацию на покупку оборудования для цифрового ТВ получили 250 человек
В Пскове 12 июля после капитального ремонта откроется Дворец бракосочетаний
Глава многодетной семьи из Псковской области выиграл миллион рублей
Сотрудники МЧС города Пскова помогают справиться с последствиями паводка в Иркутской области
Музей-заповедник Пскова получит статус организации федерального значения
Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в Псковской области соберут более 200 человек
Псковский ансамбль «Сказ» победил во всероссийском конкурсе и получил 2 миллиона
За звание «Лучшего поселения Псковской области» поборются 42 участника
В Пскове отремонтируют 2,5 км от Рижского проспекта до моста по улице Юбилейной
Новый заместитель губернатора в сфере ЖКХ планирует сделать упор на ремонт дворов в регионе
К 2024 году число безопасных дорог в Псковской области должно увеличиться до 80% - Василий Осипов
Василий Осипов: 43% псковских автобусов полностью изношены
Василий Осипов: новая работа в Псковской области для меня — вызов
Банк «Открытие» 8 июля начнет масштабную имиджевую кампанию
Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Псковской области
Великолучанин погиб в результате столкновения с деревом в ДТП