Губернатор Псковской области о внесении памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО: Это большая ответственность

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-07T16:57:38+03:00

Решение о включении храмов Пскова в список ЮНЕСКО было принято 7 июля в Азербайджане Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что включение памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО – большая ответственность для региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона прокомментировал решение комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, принятое в Азербайджане.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что в Российской Федерации всего 24 объекта включены в список ЮНЕСКО. А в Псковской области десять церквей отныне относятся к всемирному наследию.

- Проведена большая работа. Для нас это большая ответственность, потому что, с одной стороны, приводить памятники в порядок станет сложнее, но, с другой, это всё-таки признание наших культурных и исторических объектов и хороший повод для того, чтобы к нам приезжало как можно больше туристов, - заявил губернатор Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU