Псковичей приглашают на бесплатный концерт военного оркестра

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-07T17:38:07+03:00

Музыканты штаба Северо-Западного округа Росгвардии исполнят музыку из кино и джазовые хиты

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Жителей и гостей города Пскова приглашают на бесплатный концерт военного оркестра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, мероприятие состоится 8 июля в псковском Доме офицеров.

На сцену концертного зала в 13.00 под началом художественного руководителя подполковника Максима Кончина выйдут участники военного оркестра штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды Росгвардии. Они исполнят оркестровые миниатюры, музыку из кинофильмов, а также всемирно известные джазовые композиции.

Вместе с оркестром на сцену выйдут и солисты, один из них - финалист телешоу «Живой звук» на канале Россия-1 Денис Яковлев.

КСТАТИ

Коллектив имеет 90-летнюю историю. Его члены неоднократно становились лауреатами Всероссийских смотров-конкурсов штатных военных оркестров войск правопорядка, а также участниками и победителями музыкальных конкурсов в Сочи, Казани, Севастополе, Вологде, Астане.

ИСТОЧНИК KP.RU