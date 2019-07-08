2019-07-08T09:43:50+03:00
Общество

В Псковской области завершился ремонт тепловых сетей

Специалисты заменили 160 погонных метров трубопровода
Анна БЫСТРОВА
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Ремонт тепловых сетей поможет успешно провести грядущий отопительный сезонРемонт тепловых сетей поможет успешно провести грядущий отопительный сезонФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В посёлке Дедовичи Псковской области завершился ремонт тепловых сетей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2», предприятие возобновило горячее водоснабжение 7 июля после ремонта изношенных участков тепловых сетей.

В Дедовичах заменили порядка 160 метров тепловых сетей, а также отремонтировали задвижки внутри трубопровода. Перед запуском специалисты протестировали герметичность обновлённых сетей. Дефектов выявить не удалось.

Впереди строителей ещё ждут работы по восстановлению повреждённого дорожного покрытия. Новые тепловые сети, по мнению специалистов, позволят успешно провести отопительный период 2019-2020 года в Дедовичах.

-Проведенная перекладка теплотрассы и успешные гидравлические испытания свидетельствуют о том, что трубопроводы готовы к несению зимних нагрузок, а это залог надежного и бесперебойного теплоснабжения поселка в отопительный период, – подчеркнул Владимир Станкевич, главный инженер Псковской ГРЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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