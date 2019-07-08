Около 40 наставников со всей России пройдут обучение во Пскове

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-08T10:06:40+03:00

Для гостей в Псковской области "Кванториум" организует образовательную сессию. Фото: kvantoriumpskov.com

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Около 40 работников сети технопарков «Кванториум» со всей России пройдут обучение в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, для гостей из регионов с 8 по 13 июля организуют образовательную сессию.

Участникам мероприятий из 20 регионов России расскажут о создании приложений виртуальной и дополненной реальности, а также дадут знания в сфере 3D моделирования и программирования.

Обучение в Псковской области ставит перед собой задачу показать педагогам «Кванториума» способы мотивации детей. Для этого псковские наставники продемонстрируют уникальную педагогическую методику.

КОНКРЕТНО

Технопарк «Кванториум» ставит перед собой задачу научить подростков создавать предметы для дальнейшего использования в производстве.

Первый «Кванториум» в регионе открылся в Пскове в 2018 году. Второй, при поддержке главы региона, откроется в Великих Луках.

ИСТОЧНИК KP.RU