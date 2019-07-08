Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-08T12:06:39+03:00

Глава региона отметил, что семья всегда была большой ценностью для россиян

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей города с Днём семьи, любви и верности. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона отметил, что семья и брак во все времена были традиционными ценностями для граждан России. Михаил Ведерников пожелал жителям региона любви и благополучия в семейных отношениях.

- День памяти Петра и Февронии Муромских призван напомнить каждому из нас, что семья — это наша радость и опора, поддержка, щит от всех тягот и невзгод. Её сохранение — это сакральный долг каждого человека, - заявил губернатор Псковской области.

КСТАТИ

В областном центре вскоре после празднования Дня семьи любви и верности откроется обновлённый Дворец бракосочетаний. Капитальный ремонт здания закончат на средства федерального бюджета уже к 12 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU