СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-08T12:29:39+03:00

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Трёх водителей в состоянии алкогольного опьянения, задержали в Псковской области за минувшие выходные. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники дорожной полиции задержали нарушителей в Себежском, Струго-Красненском и Невельском районах.

Одного из водителей остановили в посёлке Идрица 7 июля. За рулём автомобиля отечественного производства находился 48-летний местный житель. Как показало освидетельствование, мужчина был в нетрезвом виде.

Ещё одного водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали 7 июля в Стругах Красных. На улице Революционной сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением 23-летнего местного жителя. А 6 июля в Невеле полиция арестовала 27-летнего молодого человека на легковом автомобиле. Задержанный также оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что правонарушители ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичный проступок. Теперь им грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU