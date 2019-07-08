2019-07-08T12:29:39+03:00
Происшествия

Трёх водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали в Псковской области за минувшие выходные

Теперь автолюбителям грозит уголовная ответственность
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Сотрудники ДПС за прошедшие выходные задержали троих нетрезвых водителей в Псковской областиСотрудники ДПС за прошедшие выходные задержали троих нетрезвых водителей в Псковской областиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Трёх водителей в состоянии алкогольного опьянения, задержали в Псковской области за минувшие выходные. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники дорожной полиции задержали нарушителей в Себежском, Струго-Красненском и Невельском районах.

Одного из водителей остановили в посёлке Идрица 7 июля. За рулём автомобиля отечественного производства находился 48-летний местный житель. Как показало освидетельствование, мужчина был в нетрезвом виде.

Ещё одного водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали 7 июля в Стругах Красных. На улице Революционной сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением 23-летнего местного жителя. А 6 июля в Невеле полиция арестовала 27-летнего молодого человека на легковом автомобиле. Задержанный также оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что правонарушители ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичный проступок. Теперь им грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Регоператор вывез 10 кубометров мусора после проведения Кургана Дружбы в Псковской области
Глава Псковской области потребовал оборудовать парковку у Дворца бракосочетания
Великолукские полицейские раскрыли три кражи, совершённые весной
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности
Около 40 наставников со всей России пройдут обучение во Пскове
В Псковской области завершился ремонт тепловых сетей
Псковичей приглашают на бесплатный концерт военного оркестра
Губернатор Псковской области о внесении памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО: Это большая ответственность
Глава Себежского района получил свидетельство о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы»
Участники Кургана Дружбы в Псковской области получили памятные медали
Глава Псковской области назвал Курган Дружбы символом народного героизма