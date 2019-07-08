СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-08T13:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Великолукские полицейские раскрыли три кражи, совершённые весной. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области одно из преступлений было совершено с марта по апрель 2019 года.

Хозяин дома попросил приглядеть за имуществом своего знакомого, ранее судимого 29-летнего великолучанина во время его отсутствия. Однако мужчина воспользовался ситуацией и вынес из дома электродвигатель, два колеса от мотоблока, газовый баллон, несколько труб и другие вещи.

Другая кража была совершена в квартире великолучанки. Следствие считает, что к похищению золотого кольца из шкатулки причастен квартирант пожилой женщины. Установлено, что 49-летний мужчина был ранее судим. В настоящее время он дал признательные показания.

А у 50-летней великолучанки в общежитии неизвестный в апреле похитил телефон. Полиция задержала злоумышленника. Им оказался 19-летний житель того же общежития.

В настоящее время украденные вещи изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU