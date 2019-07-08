Глава Псковской области потребовал оборудовать парковку у Дворца бракосочетания
Глава Псковской области Михаил Ведерников потребовал оборудовать парковку у Дворца бракосочетания в областном центре. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом губернатор заявил во время осмотра здания после капремонта 8 июля, об этом передаёт Псковское агентство информации.
Михаил Ведерников осмотрел внутреннее устройство. Отметил качество ремонтных работ в зале для проведения торжественных церемоний, а также в комнатах жениха и невесты.
При осмотре двора Дворца бракосочетаний глава региона подчеркнул необходимость обустройства двора у обновленного здания. И поручил Председателю комитета юстиции Псковской области Сергею Шерстобитову изъять землю у прилежащего жилого комплекса и провести работы.
Напомним, Дворец бракосочетания по улице Детской в Пскове официально откроется 12 июля. Его ремонт финансировался из федерального бюджета
ИСТОЧНИК KP.RU