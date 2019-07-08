2019-07-08T14:30:31+03:00
Общество

Глава Псковской области потребовал оборудовать парковку у Дворца бракосочетания

Анна БЫСТРОВА
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Глава региона остался доволен уровнем ремонта в Дворце бракосочетания. Фото: informpskov.ruГлава региона остался доволен уровнем ремонта в Дворце бракосочетания. Фото: informpskov.ru
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Глава Псковской области Михаил Ведерников потребовал оборудовать парковку у Дворца бракосочетания в областном центре. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом губернатор заявил во время осмотра здания после капремонта 8 июля, об этом передаёт Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников осмотрел внутреннее устройство. Отметил качество ремонтных работ в зале для проведения торжественных церемоний, а также в комнатах жениха и невесты.

При осмотре двора Дворца бракосочетаний глава региона подчеркнул необходимость обустройства двора у обновленного здания. И поручил Председателю комитета юстиции Псковской области Сергею Шерстобитову изъять землю у прилежащего жилого комплекса и провести работы.

Напомним, Дворец бракосочетания по улице Детской в Пскове официально откроется 12 июля. Его ремонт финансировался из федерального бюджета

ИСТОЧНИК KP.RU

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