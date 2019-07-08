2019-07-08T16:02:23+03:00
Общество

Регоператор вывез 10 кубометров мусора после проведения Кургана Дружбы в Псковской области

Уборка территории прошла в штатном режиме
Анна БЫСТРОВА
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Для вывоза мусора были использованы две машины. Фото: informpskov.ruДля вывоза мусора были использованы две машины. Фото: informpskov.ru
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Региональный оператор по обороту твёрдых коммунальных отходов вывез 10 кубометров мусора после проведения Кургана Дружбы в Себежском районе Псковской области. Как сообщил «Комсомольской правде-Псков» руководитель компании «Экопром» Сергей Пайст, чтобы вывезти мусор с места проведения юбилейной встречи ветеранов потребовалось две машины, а также пять сотрудников компании. Вывоз отходов при этом прошёл в штатном режиме.

Напомним, за проведение юбилейного 60-го Кургана Дружбы в 2019 году отвечала Псковская область. Себежский район 7 июля собрал около 160 ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы почтить память павших бойцов. Помимо традиционных траурных мероприятий в этом году встречу разнообразили интерактивные площадки и концерт с участием группы «ПартизанFM». Завершил мероприятия традиционный костёр дружбы. Его зажгли представители России, Белоруссии и Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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