2019-07-09T09:50:39+03:00
Здоровье

В псковской поликлинике обсудили возможность «медицинского туризма»

Отмечалось, что главная задача для региона сейчас - создать базу для экспорта услуг
Анна БЫСТРОВА
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Организация "медицинского туризма" актуальна и для ПсковаОрганизация "медицинского туризма" актуальна и для ПсковаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В городской поликлинике Пскова обсудили возможность организации «медицинского туризма». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», для региона это новое направление, об этом сообщила Псковскому агентству информации главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Возможность экспорта медицинских услуг псковские врачи обсудили с педиатром и хирургом, президентом детской неотложной хирургии Леонидом Рошалем в формате видеоконференции 8 июля.

Хотя экспорт медуслуг касается в большей степени крупных оздоровительных учреждений, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, это направление актуально и для Псковской области. Участники обсуждения пришли к выводу о том, что задача региона сейчас работать на перспективу и создавать базу для «медицинского туризма» в Пскове.

- А сейчас необходимо добиться такого уровня, чтобы жители города не уезжали лечиться за пределы области, - заявила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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