В псковской поликлинике обсудили возможность «медицинского туризма»
В городской поликлинике Пскова обсудили возможность организации «медицинского туризма». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», для региона это новое направление, об этом сообщила Псковскому агентству информации главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.
Возможность экспорта медицинских услуг псковские врачи обсудили с педиатром и хирургом, президентом детской неотложной хирургии Леонидом Рошалем в формате видеоконференции 8 июля.
Хотя экспорт медуслуг касается в большей степени крупных оздоровительных учреждений, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, это направление актуально и для Псковской области. Участники обсуждения пришли к выводу о том, что задача региона сейчас работать на перспективу и создавать базу для «медицинского туризма» в Пскове.
- А сейчас необходимо добиться такого уровня, чтобы жители города не уезжали лечиться за пределы области, - заявила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.
ИСТОЧНИК KP.RU