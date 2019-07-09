Невельчанин проведет в тюрьме 5 месяцев за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-09T10:26:54+03:00

Должник по алиментам приговорён к тюремному заключению в колонии строгого режима Фото: Тимур ХАНОВ

На этот раз нарушителя ждет уголовная ответственность

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Невельский районный суд приговорил 39-летнего местного жителя к лишению свободы на 5 месяцев за неуплату алиментов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, мужчину осудили за неуплату алиментов на совершеннолетнего ребенка без уважительных причин.

По решению мирового судьи каждый месяц отец был обязан выделять на содержание ребенка четверть заработной платы.

К своей обязанности невельчанин отнесся халатно, и в апреле этого года получил административное наказание: 20 часов исправительных работ.

Это, однако, не вдохновило отца на материальную поддержку 7-летнего ребенка. Когда сумма долга превысила 30 тысяч рублей, он повторно предстал перед правосудием.

В результате суд привлёк мужчину к уголовной ответственности. Теперь он проведет 5 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU