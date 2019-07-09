2019-07-09T11:14:02+03:00
Происшествия

Великолукская полиция задержала грабителя магазинов при помощи служебной собаки

Сотрудники полиции раскрыли два грабежа
Анна БЫСТРОВА
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Грабитель в Великих Луках похитил из кассы магазинов порядка 33 тысяч рублейГрабитель в Великих Луках похитил из кассы магазинов порядка 33 тысяч рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники великолукской полиции задержали грабителя двух местных магазинов при помощи служебной собаки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл в Великих Луках вечером 6 июля

В одном из магазинов по улице Гоголя неизвестный злоумышленник забрал из кассы порядка 24 тысяч рублей. При этом мужчина угрожал расправой сотруднице торговой точки. Забрав деньги, грабитель сбежал. По мнению следствия, после этого он отправился в другой великолукский магазин на улице Зверева. Оттуда мужчина похитил ещё 9 тысяч.

Полицейским удалось задержать грабителя. Им оказался 33-летний великолучанин, судимый ранее за грабёж и разбой. К тому же, на момент совершения преступления мужчина нигде не работал. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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