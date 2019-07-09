2019-07-09T11:57:43+03:00
Происшествия

Прокурорская проверка в Пскове выявила нарушения по шести муниципальным контрактам

По одному из дел псковичу грозит до двух лет лишения свободы
Алиса СОЛНЦЕВА
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Два года тюрьмы за подлог документов грозит псковичуДва года тюрьмы за подлог документов грозит псковичуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Прокуратура города Пскова выявила нарушения по шести муниципальным контрактам при приемке и оплате работ. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, зафиксированы нарушения закона о противодействии коррупции, который предполагает уголовную ответственность.

Начальник Управления по градостроительной деятельности заключил муниципальный контракт с ООО «РИК» 4 сентября 2018 года. Договорённость была посвящена реализации документов по территориальному планированию.

Заказчик принял выполненную работу уже 3 декабря. За неё он заплатил более 600 тысяч рублей. Однако проверка показала, что фактически работы выполнены не были.

Против должностного лица возбуждено уголовное дело за служебный подлог. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Псковская прокуратура контролирует ход расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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