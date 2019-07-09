2019-07-09T12:20:48+03:00
Общество

Регоператор Пскова перечислил в бюджет 22 миллиона налогов

Ранее мусорная отрасль не приносила доходов
Анна БЫСТРОВА
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В бюджет региона поступил налог в размере 22 миллионов рублей. Фото: «ООО «Экопром»»В бюджет региона поступил налог в размере 22 миллионов рублей. Фото: «ООО «Экопром»»
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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, компания «Экопром» перечислила в бюджет Псковской области 22 миллиона налогов. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор предприятия Сергей Пайст, деньги поступили за первый квартал 2019 года в бюджеты всех уровней.

- Ранее «мусорная» отрасль в бюджет ощутимых доходов не приносила. Теперь же это заметный сегмент с постоянно растущими отчислениями во все уровни бюджета, - подчеркнул директор «Экопрома» Сергей Пайст.

КОНКРЕТНО

В настоящее время региональный оператор регулярно совершенствует свою работу, для удобства жителей региона создана горячая линия и центр по работе с клиентами. Ежедневно «Экопром» обслуживает более 500 тысяч жителей Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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