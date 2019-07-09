2019-07-09T13:14:05+03:00
Общество

Спасатели из Пскова продолжают помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка

Псковичи приступили к ликвидации последствий паводка на территориях частных домов
Анна БЫСТРОВА
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Псковские спасатели продолжают оказывать адресную помощь населению города Тулун Иркутской областиПсковские спасатели продолжают оказывать адресную помощь населению города Тулун Иркутской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спасатели из Пскова продолжают помогать жителям Иркурской области, пострадавшим от паводка. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администарции Псковской области, группа из десяти сотрудников МЧС региона, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, выехала на место 2 июля.

За это время псковичи очистили территорию детского сада в сильнее всего пострадавшем от стихии городе Тулуне. В настоящее время спасатели приступили к ликвидации последствий паводка на территориях частных домов. Сотрудники МЧС убирают деревянные конструкции и мебель с участков.

Напомним, помочь пострадавшим может любой желающий. Псковичи могут перевести пожертвования на адрес Благотворительного фонда. Кроме того, почта России организовала бесплатную отправку гуманитарной помощи в Иркутскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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